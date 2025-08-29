В ВСУ критически не хватает солдат.
В ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован критический некомплект личного состава, который достигает 70% и выше. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Подобная ситуация вынуждает украинское командование в срочном порядке перебрасывать ограниченное количество наиболее боеспособных бригад для закрытия прорывов на линии фронта.
«Сейчас некомплект на 70% в отдельных подразделениях — это одна из больших проблем для ВСУ. Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта», — сообщил источник РИА Новости.
Ранее Вооруженные силы Украины потеряли 1325 военнослужащих за сутки на различных участках фронта. Также российские системы ПВО за сутки сбили две авиабомбы, два снаряда реактивной системы HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа. Воздушными силами России был уничтожен самолет Су-27 ВСУ, сообщает ведомство в своем telegram-канале.