В ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован критический некомплект личного состава, который достигает 70% и выше. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Подобная ситуация вынуждает украинское командование в срочном порядке перебрасывать ограниченное количество наиболее боеспособных бригад для закрытия прорывов на линии фронта.