Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расправившийся с семейной парой в «Логове Дьявола» мужчина оказался учителем

Семейная прогулка в парке «Логово Дьявола» в Арканзасе обернулась трагедией: мужчина в темных очках и без пальцевых перчаток жестоко убил супружескую пару на глазах у детей.

Семейная прогулка в парке «Логово Дьявола» в Арканзасе обернулась трагедией: мужчина в темных очках и без пальцевых перчаток жестоко убил супружескую пару на глазах у детей. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого — 28-летнего Эндрю Джеймса Макганна. Его арестовали в парикмахерской, где он пытался обновить прическу.

По словам сотрудницы салона, полицейские пришли прямо во время стрижки и забрали у преступника волосы как улики.

Владельцы салона сообщили, что также изъяли черный седан, припаркованный возле заведения, который оказался связующим звеном с делом. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого накануне ареста.