Расправившийся с семейной парой в «Логове Дьявола» мужчина оказался учителем

Семейная прогулка в парке «Логово Дьявола» в Арканзасе обернулась трагедией: мужчина в темных очках и без пальцевых перчаток жестоко убил супружескую пару на глазах у детей. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого — 28-летнего Эндрю Джеймса Макганна. Его арестовали в парикмахерской, где он пытался обновить прическу.