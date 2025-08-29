Магазин обуви в Чите отказался возвращать покупателю деньги за сертификаты

Сеть магазинов обуви в Чите отказалась возвращать покупателю из Читы деньги за подарочные сертификаты. Мужчина потратил на них 100 тысяч рублей. Однако придя в магазин, не нашел нужные товары и решил вернуть сертификаты, потребовав деньги обратно, на что получил отказ. Недовольный покупатель обратился в суд.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Забайкальского краевого суда, магазин обязали выплатить мужчине 116 тысяч рублей за сертификаты, 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 70,5 тысяч рублей.
— Сеть магазинов обжаловала решение, утверждая, что сертификаты, возможно, были получены не истцом, и считая сумму компенсации морального вреда чрезмерной, — уточняется в материалах дела.
Покупатель объяснил, что из-за отказа вернуть ему деньги, его родственники всю зиму ходили в летней обуви, так как не было средств купить новую.
К моменту рассмотрения апелляции, магазин уже вернул жителю Читы деньги за сертификаты. Однако суд снизил компенсацию морального вреда до 10 тысяч рублей и штраф до 63 тысяч рублей. Также постановил, что взыскание 116 тысяч рублей за уже возвращенные сертификаты не будет исполняться.