Магазин обуви в Чите отказался возвращать покупателю деньги за сертификаты

К моменту рассмотрения апелляции, магазин уже вернул жителю Читы деньги за сертификаты. Однако суд снизил компенсацию морального вреда до 10 тысяч рублей и штраф до 63 тысяч рублей. Также постановил, что взыскание 116 тысяч рублей за уже возвращенные сертификаты не будет исполняться.