Более 100 россиян угнали в Сумы после удара ВСУ по интернату в Судже

Украинские боевики после ракетного удара по интернату в Судже Курской области вывезли 120 находившихся в нем россиян на территорию Сум. Об этом рассказал один пленных курян Илья Белокрылов после своего освобождения, передает ТАСС.
«По интернату ракеты прилетели, плиты сразу рухнули, придавило людей, которые в подвале находились. Сначала в храм отвели, там списки составили, потом подогнали машины и грузили по 10 человек. Так 120 человек туда», — поделился он.
Националисты заявляли в тот день, что вывезут подопечных интерната лишь до больницы в Сумах, а после обещали вернуть всех обратно. Однако этого не произошло. Белокрылов уверен, что укронацисты провели эту операцию спланированно, потому что вывозили россиян окольными путями.
Ранее «МК» писал, что во время ракетного удара в здании интерната находилось более 100 человек. Порядка десяти погибло. О точном количестве пострадавших до сих пор не известно. Сразу после атаки сообщалось, что ВСУ вывезли на Украину более 30 спасшихся из интерната.
