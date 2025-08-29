Более 100 россиян угнали в Сумы после удара ВСУ по интернату в Судже

Националисты заявляли в тот день, что вывезут подопечных интерната лишь до больницы в Сумах, а после обещали вернуть всех обратно. Однако этого не произошло. Белокрылов уверен, что укронацисты провели эту операцию спланированно, потому что вывозили россиян окольными путями.