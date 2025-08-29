Киев попытался атаковать Орловскую область БПЛА и ракетами: есть пострадавшие

В ночь на 28 августа силы ПВО также сбили беспилотники над Самарской областью. В результате была нарушена работа контактной сети. Это произошло из-за падения обломков БПЛА у станции Кряж. Движение пассажирских и пригородных поездов было временно нарушено. Рейсы следовали с задержками. От графика отстали шесть пассажирских и четыре пригородных поезда. Самая длительная задержка — чуть более двух часов. Несколько электричек пришлось отменить. Сейчас поезда вновь отправляются в соответствии с расписанием.