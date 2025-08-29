Киев попытался атаковать Орловскую область БПЛА и ракетами: есть пострадавшие

Территория Орловской области стала целью ВСУ ночью 29 августа. В результате атаки повреждены четыре здания. Известно также о пострадавшем. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Он пояснил, что ВСУ попытались атаковать регион с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. В Орле повреждения получили два здания. Фрагментами БПЛА также задеты еще два объекта на территории других муниципалитетов области, добавил губернатор.
Андрей Клычков отметил, что сигнал угрозы ракетной опасности работал в течение нескольких минут. В настоящий момент силы противовоздушной обороны продолжают следить за обстановкой в небе.
«На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор Орловской области.
Прошлой ночью ВСУ нанесли удары по Волгоградской области. Всего сбили два БПЛА. Целью атаки стали объекты транспортно-логистической инфраструктуры. Обломки одного из дронов вызвали серьезный пожар на станции Петров Вал в Камышинском районе. Движение пассажирских поездов было приостановлено. Пожар оперативно потушили. О пострадавших не сообщалось.
Возгорание обнаружили также в Геленджике. Пожар произошел после ночной атаки БПЛА. Фрагменты дрона упали в лесном массиве. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В процессе тушения задействовали около 100 человек и 20 единиц техники. К месту пожара также направили вертолет МЧС.
В ночь на 28 августа силы ПВО также сбили беспилотники над Самарской областью. В результате была нарушена работа контактной сети. Это произошло из-за падения обломков БПЛА у станции Кряж. Движение пассажирских и пригородных поездов было временно нарушено. Рейсы следовали с задержками. От графика отстали шесть пассажирских и четыре пригородных поезда. Самая длительная задержка — чуть более двух часов. Несколько электричек пришлось отменить. Сейчас поезда вновь отправляются в соответствии с расписанием.