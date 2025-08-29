Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова

Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. По данным турецких СМИ, пловец мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. Во время расследования выяснилось, что во время заплыва Свечников направился в противоположную сторону от финиша. Обстоятельства исчезновения спортсмена продолжают выясняться.