Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова

Специалист считает, что организация побега во время такого крупного мероприятия не представляет особой сложности. Игнатов подчеркнул, что мотивы Свечникова остаются невыясненными. По его словам, у пловца могли быть проблемы с законом или личные причины для исчезновения.
Криминалист подчеркнул, что большое количество участников и активное судоходство в проливе значительно облегчает задачу исчезновения.
Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. По данным турецких СМИ, пловец мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. Во время расследования выяснилось, что во время заплыва Свечников направился в противоположную сторону от финиша. Обстоятельства исчезновения спортсмена продолжают выясняться.