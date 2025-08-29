В России разработали защиту промобъектов от дронов

Система использует для обнаружения и идентификации беспилотников два типа сенсоров: акустические и оптико-электронные. Первые регистрируют звуки от винтов или двигателей дронов, а вторые с помощью камер и лазерных сканеров визуально подтверждают наличие БПЛА, определяют его тип и другие характеристики. Такая двухуровневая архитектура позволяет не только зафиксировать угрозу, но и классифицировать ее для выбора оптимальной тактики нейтрализации. Запуск комплекса запланирован на 2026 год, пишет издание.