Во Владивостоке произошел пожар на рыболовном судне

ЧП произошло во Владивостоке утром 29 августа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, случилось возгорание на рыболовном судне. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как поделились в пресс-службе ведомства, произошло все на Татарской. Когда к месту ЧП прибыли пожарные, из рубки судна шел черным дым, также горела обшивка потолка.
Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. К счастью, его ликвидировали, в тушении огня участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Никто не погиб и не пострадал. Однако причины, которые привели к пожару, пока неизвестны. Это предстоит выяснить специалистам, как и установить стоимость ущерба.