Земля и коррупция: как чиновники продолжают обогащаться за счет государства

Vaib.uz (Узбекистан. 29 августа). Очередная история о том, как чиновники, пользуясь властью, решают личные вопросы за государственный счёт, на этот раз развернулась в Андижанской области. Здесь представители местной администрации попытались почти бесплатно заполучить земельный участок, но попались на взятке.

Один из руководителей управления по экологии, охране окружающей среды и изменению климата Андижанской области и заместитель хокима Джалакудукского района, сговорившись заранее, решили «помочь» родственнику заместителя хокима. Для этого они обратились к руководителю фермерского хозяйства, который занимается разведением рыбы, и потребовали бесплатно переоформить на члена семьи замхокима земельный участок площадью 10 соток в городе Ханабад.

Цена этого «одолжения» была проста: чиновники пообещали не подавать иск в суд о взыскании ущерба, который якобы был выявлен во время проверки фермерского хозяйства — сумма, между прочим, фигурировала внушительная: 4,1 млрд сумов. Более того, они пригрозили взыскать эту сумму в десятикратном размере, если фермер откажется. Заодно пообещали прекратить все дальнейшие проверки.

В итоге брат заместителя хокима получил на руки кадастровые документы, и уже готовился оформить участок на имя своей супруги у частного нотариуса. Именно в этот момент его и задержали оперативники.

В отношении заместителя хокима района и высокопоставленного сотрудника областного управления по экологии было возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса. Оба подозреваемых взяты под стражу.