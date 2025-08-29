Земля и коррупция: как чиновники продолжают обогащаться за счет государства

Один из руководителей управления по экологии, охране окружающей среды и изменению климата Андижанской области и заместитель хокима Джалакудукского района, сговорившись заранее, решили «помочь» родственнику заместителя хокима. Для этого они обратились к руководителю фермерского хозяйства, который занимается разведением рыбы, и потребовали бесплатно переоформить на члена семьи замхокима земельный участок площадью 10 соток в городе Ханабад.
Цена этого «одолжения» была проста: чиновники пообещали не подавать иск в суд о взыскании ущерба, который якобы был выявлен во время проверки фермерского хозяйства — сумма, между прочим, фигурировала внушительная: 4,1 млрд сумов. Более того, они пригрозили взыскать эту сумму в десятикратном размере, если фермер откажется. Заодно пообещали прекратить все дальнейшие проверки.
В итоге брат заместителя хокима получил на руки кадастровые документы, и уже готовился оформить участок на имя своей супруги у частного нотариуса. Именно в этот момент его и задержали оперативники.
В отношении заместителя хокима района и высокопоставленного сотрудника областного управления по экологии было возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса. Оба подозреваемых взяты под стражу.