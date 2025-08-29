Земля и коррупция: как чиновники продолжают обогащаться за счет государства

Цена этого «одолжения» была проста: чиновники пообещали не подавать иск в суд о взыскании ущерба, который якобы был выявлен во время проверки фермерского хозяйства — сумма, между прочим, фигурировала внушительная: 4,1 млрд сумов. Более того, они пригрозили взыскать эту сумму в десятикратном размере, если фермер откажется. Заодно пообещали прекратить все дальнейшие проверки.