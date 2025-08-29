В Красноярском крае депортировали восемь мигрантов после масштабных рейдов в тепличных хозяйствах

Служба судебных приставов Красноярского края обеспечила принудительную депортацию восьми иностранных граждан, задержанных во время недавних рейдов в Березовском районе.
Мужчины были доставлены под конвоем в аэропорт и отправлены на родину за нарушение режима пребывания в России.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, все депортированные были осуждены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Еще десять иностранных граждан в настоящее время содержатся в центре временного размещения и будут высланы из страны в ближайшие дни.
Масштабная операция по проверке миграционного законодательства была проведена на прошлой неделе в тепличных хозяйствах Березовского района. В ходе межведомственного рейда с участием полиции, Росгвардии и ФСБ было проверено 176 иностранных работников, выявлено 31 административное правонарушение.
В управлении по вопросам миграции напомнили, что 10 сентября 2025 года завершается прием документов от иностранных граждан, находящихся в России с нарушениями миграционного законодательства. После этой даты к нарушителям будут применяться строгие меры, включая депортацию с запретом на въезд в течение нескольких лет.