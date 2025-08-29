В Красноярском крае депортировали восемь мигрантов после масштабных рейдов в тепличных хозяйствах

В управлении по вопросам миграции напомнили, что 10 сентября 2025 года завершается прием документов от иностранных граждан, находящихся в России с нарушениями миграционного законодательства. После этой даты к нарушителям будут применяться строгие меры, включая депортацию с запретом на въезд в течение нескольких лет.