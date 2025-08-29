Эксперт рассказал о новой схеме мошенников для кражи персональных данных

«РИА Новости» 28 августа сообщило, что мошенники разработали новую схему для кражи аккаунта от «Госуслуг» с использованием кодов от домофона. Уточнялось, что злоумышленники звонят на телефон жертвы и называют ее адрес, после чего предлагают получить персональный код от домофона, с помощью которого можно будет открывать входную дверь без помощи ключа.