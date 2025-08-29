Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал о новой схеме мошенников для кражи персональных данных

В России активизировались мошенники, создающие поддельные чаты в соцсети WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), выдавая их за группы бывших сотрудников компаний, с целью кражи личных данных. Об этом 29 августа сообщил директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук.

Источник: Freepik

«Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций. Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках», — поделился представитель МТС в беседе с «РИА Новости».

Позднее, в группе появляется человек, представляющийся руководителем и сообщает об утере базы данных сотрудников из-за технического сбоя. Он просит предоставить личные данные (паспорт, СНИЛС, дипломы) для восстановления информации, необходимой для начисления пенсий, пояснил эксперт.

Бийчук предупредил, что мошенники также могут связываться лично, выманивая логин, пароль и коды подтверждения от «Госуслуг» для получения доступа к аккаунту.

«Особенно уязвимы люди старшего возраста. Это типичная схема хищения персональных данных. Получив их, злоумышленники могут оформить кредиты на имя жертвы, получить доступ к банковским счетам или перепродать сведения на теневых рынках», — заключил собеседник агентства.

«РИА Новости» 28 августа сообщило, что мошенники разработали новую схему для кражи аккаунта от «Госуслуг» с использованием кодов от домофона. Уточнялось, что злоумышленники звонят на телефон жертвы и называют ее адрес, после чего предлагают получить персональный код от домофона, с помощью которого можно будет открывать входную дверь без помощи ключа.