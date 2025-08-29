Медведь набросился на женщину во время утренней пробежки

На полуострове Кенай (штат Аляска, США) бурый медведь атаковал 36-летнюю женщину во время её утренней пробежки вдоль реки. Об инциденте сообщает издание Alaska News Source.
Хищник неожиданно выскочил из прибрежных зарослей и набросился на женщину всего в пятидесяти метрах от её жилища. Зверь протащил свою жертву примерно на сотню метров до соседней территории, где их и обнаружил проживающий поблизости мужчина. Пострадавшая, получившая серьёзные повреждения лица и головы, оставалась в сознании. Её экстренно доставили вертолётом в медицинский центр города Анкоридж.
Для поисков опасного животного были подключены инспекторы по охране природы, сотрудники полиции и департамента рыболовства, однако обнаружить медведя так и не удалось.
Данное происшествие стало уже пятым случаем нападения на полуострове Кенай в текущем году. Местным жителям настоятельно рекомендуют сохранять повышенную бдительность, избегать использования наушников во время прогулок и всегда иметь при себе специальный отпугивающий спрей.
