Медведь набросился на женщину во время утренней пробежки

Хищник неожиданно выскочил из прибрежных зарослей и набросился на женщину всего в пятидесяти метрах от её жилища. Зверь протащил свою жертву примерно на сотню метров до соседней территории, где их и обнаружил проживающий поблизости мужчина. Пострадавшая, получившая серьёзные повреждения лица и головы, оставалась в сознании. Её экстренно доставили вертолётом в медицинский центр города Анкоридж.