В Бодайбо мужчина стрелял в сторону лебедей — шипунов из Красной книги

41-летний житель думал, что в карьере плавают гуси.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо мужчина стрелял в сторону лебедей — шипунов, из Красной книги. Местные жители рассказали полицейским, что услышали звуки выстрелов у карьера возле поселка Кяхтинский. Правоохранители установили нарушителя, им оказался 41-летний мужчина. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Задержанный объясним, что во время прогулки заметил стаю плавающих птиц, и подумал, что это гуси. Осознав, что перед ним лебеди, выстрелил по воде, не задев пернатых, — уточнили в пресс-службе полиции.

Увидев видеозапись произошедшего в социальных сетях, мужчина спрятал ружье в подсобку на рабочем месте. Выяснилось, что оружие не было оформлено разрешение, он получил его в наследство от отца. По факту нарушения участковые оформили два административных протокола. Оружие изъято и находится на проверке.