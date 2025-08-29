В Бодайбо мужчина стрелял в сторону лебедей — шипунов из Красной книги

Увидев видеозапись произошедшего в социальных сетях, мужчина спрятал ружье в подсобку на рабочем месте. Выяснилось, что оружие не было оформлено разрешение, он получил его в наследство от отца. По факту нарушения участковые оформили два административных протокола. Оружие изъято и находится на проверке.