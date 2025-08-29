Руководство новосибирской клиники Мешалкина заключили в СИЗО в Москве

28 августа гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Владимир Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Сергей Пухальский были этапированы в Москву. По решению Басманного районного суда они заключены под стражу в СИЗО до 22 октября 2025 года.