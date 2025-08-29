Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство новосибирской клиники Мешалкина заключили в СИЗО в Москве

Чернявский и Пухальский останутся в СИЗО до 22 октября.

Источник: Басманный районный суд Москвы

28 августа гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Владимир Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Сергей Пухальский были этапированы в Москву. По решению Басманного районного суда они заключены под стражу в СИЗО до 22 октября 2025 года.

Напомним, что обыски в учреждении прошли накануне, 27 августа, по подозрению в получении взяток от руководителей коммерческих предприятий за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

По данным источников Сиб.фм, Чернявский и Пухальский подозреваются в содействии в реализации контрактов за взятки.