В Красноярском крае во время паводка сотрудники МЧС спасли двух женщин

28 августа во время паводка в селе Солгон Красноярского края сотрудники МЧС — начальник пожарной части Ужура Михаил Нечаев и старший мастер газодымозащитной службы Евгений Сергеев — спасли двух женщин. Пресс-служба ведомства напомнила, что в населенном пункте наблюдаются затопления из-за ливней.
При пересечении моста через реку Яга спасатели увидели, что в воде находятся две женщины — они были в 10−15 метрах от берега и звали на помощь.
Нечаев и Сергеев бросились в воду и вызволили сельчанок из западни. От медицинской помощи женщины отказались.
Накануне после проливных дождей поднялся уровень воды в реке Солгон в одноименном селе Ужурского района. Затопленными оказались три жилых дома и 12 приусадебных участков.