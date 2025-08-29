Ричмонд
В Красноярском крае во время паводка сотрудники МЧС спасли двух женщин

В Ужурском районе отмечаются затопления из-за сильных дождей.

Источник: МЧС Красноярского края

28 августа во время паводка в селе Солгон Красноярского края сотрудники МЧС — начальник пожарной части Ужура Михаил Нечаев и старший мастер газодымозащитной службы Евгений Сергеев — спасли двух женщин. Пресс-служба ведомства напомнила, что в населенном пункте наблюдаются затопления из-за ливней.

При пересечении моста через реку Яга спасатели увидели, что в воде находятся две женщины — они были в 10−15 метрах от берега и звали на помощь.

Нечаев и Сергеев бросились в воду и вызволили сельчанок из западни. От медицинской помощи женщины отказались.

Накануне после проливных дождей поднялся уровень воды в реке Солгон в одноименном селе Ужурского района. Затопленными оказались три жилых дома и 12 приусадебных участков.