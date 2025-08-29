Согласно данным сайта, журналист «систематически распространяет дезинформацию о действиях украинских властей и Вооруженных сил», а его материалы «могут быть использованы в интересах иностранных спецслужб». В своих статьях Сеймур Херш писал о коррупции на Украине, а также о случаях провоза наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарной помощи. Также он критиковал украинские власти за якобы непрозрачное использование западной поддержки.