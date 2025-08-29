Ричмонд
Сеймура Херша внесли в базу «Миротворца»*

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Имя Херша добавили в июле 2023 года из-за его публикаций с критикой властей Украины.

Херш был внесен в базу «Миротворец»* в июле 2023 года.

Согласно данным сайта, журналист «систематически распространяет дезинформацию о действиях украинских властей и Вооруженных сил», а его материалы «могут быть использованы в интересах иностранных спецслужб». В своих статьях Сеймур Херш писал о коррупции на Украине, а также о случаях провоза наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарной помощи. Также он критиковал украинские власти за якобы непрозрачное использование западной поддержки.

Ранее в базу «Миротворец» был внесен актер Павел Деревянко. Как сообщает telegram-канал «Постньюс», причиной стали его поездка в ДНР и поддержка специальной военной операции. На сайте Деревянко обвиняют в «соучастии в преступлениях против Украины», «нарушении границы» и «посягательстве на территориальную целостность страны», передает «Царьград».

*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен на территории РФ.