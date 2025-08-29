Рейс из Сочи в Москву задержан на 10 часов из-за технических проблем

Изначально вылет самолета рейсом U6−378 Сочи — Москва (Домодедово) планировался 28 августа в 20:05 по московскому времени, а прилет — в 23:35 того же дня. Однако теперь онлайн-табло «Уральских авиалиний» показывает, что вылет ожидается 29 августа в 06:45 по Москве, а прилет — в 10:05.