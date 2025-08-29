Рейс из Сочи в Москву задержан на 10 часов из-за технических проблем

Изначально вылет самолета рейсом U6−378 Сочи — Москва (Домодедово) планировался 28 августа в 20:05 по московскому времени, а прилет — в 23:35 того же дня. Однако теперь онлайн-табло «Уральских авиалиний» показывает, что вылет ожидается 29 августа в 06:45 по Москве, а прилет — в 10:05.
По данным «Уральских авиалиний», самолет вернулся в аэропорт Сочи вскоре после взлета, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Посадка была выполнена благополучно.
Затем авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. В компании добавили, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также размещение в гостиницах.
Ранее самолет, летевший из Лондона в Пекин, внепланово приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительной причиной посадки была названа неисправность одного из двигателей.
Пассажиров самолета временно разместили в терминале аэропорта. Спустя некоторое время рейс продолжил полет в Пекин. Всего пассажиры находились в нижневартовском аэропорту 13 часов.