Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Сочи в Москву задержан на 10 часов из-за технических проблем

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» оказался задержан более чем на 10 часов из-за технических проблем на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Изначально вылет самолета рейсом U6−378 Сочи — Москва (Домодедово) планировался 28 августа в 20:05 по московскому времени, а прилет — в 23:35 того же дня. Однако теперь онлайн-табло «Уральских авиалиний» показывает, что вылет ожидается 29 августа в 06:45 по Москве, а прилет — в 10:05.

По данным «Уральских авиалиний», самолет вернулся в аэропорт Сочи вскоре после взлета, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Посадка была выполнена благополучно.

Затем авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. В компании добавили, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также размещение в гостиницах.

Ранее самолет, летевший из Лондона в Пекин, внепланово приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительной причиной посадки была названа неисправность одного из двигателей.

Пассажиров самолета временно разместили в терминале аэропорта. Спустя некоторое время рейс продолжил полет в Пекин. Всего пассажиры находились в нижневартовском аэропорту 13 часов.