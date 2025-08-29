Слюсарь рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области уничтожили вражеский беспилотник.
Силы ПВО России отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. В Чертковском районе был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе.», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Слюсарь также уточнил, что из-за падения обломков загорелась трава. Возгорание было оперативно потушено. Опасности для жителей не выявлено.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше