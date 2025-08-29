Ричмонд
Слюсарь рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

Силы ПВО России отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. В Чертковском районе был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе.», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Слюсарь также уточнил, что из-за падения обломков загорелась трава. Возгорание было оперативно потушено. Опасности для жителей не выявлено.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
