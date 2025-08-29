За минувшие сутки ещё двое отдыхающих на воде погибли в Приморье

Ещё два человека погибли во время отдыха на воде в Приморье. Это случилось за последние сутки, написал Telegram-канал «МЧС Приморского края».
В поселке Ливадия Находкинского городского округа женщина утонула во время купания в море. Тело погибшей из воды достали очевидцы трагедии.
В Находкинском городском округе возле базы отдыха «Гора Сестра» при купании в водохранилище утонул мужчина. Спасатели МЧС извлекли тело погибшего и передали его полиции.
Всего за купальный сезон 2025 года в Приморье утонуло более 50 человек, среди них 10 детей. Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, часто с нарушением правил безопасности.
В связи с частой гибелью людей на воде правительство региона и МЧС усилили меры по соблюдению безопасности. Проводятся регулярные рейды спасателей и полиции на популярных пляжах, созданы мобильные спасательные посты, ведется работа по оснащению прибрежных зон контрольными пунктами и предупреждающими знаками. Власти запретили самостоятельное посещение водоемов детям младше 14 лет без сопровождения взрослых.
Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в непроверенных местах, а также внимательно следить за детьми.