За минувшие сутки ещё двое отдыхающих на воде погибли в Приморье

В связи с частой гибелью людей на воде правительство региона и МЧС усилили меры по соблюдению безопасности. Проводятся регулярные рейды спасателей и полиции на популярных пляжах, созданы мобильные спасательные посты, ведется работа по оснащению прибрежных зон контрольными пунктами и предупреждающими знаками. Власти запретили самостоятельное посещение водоемов детям младше 14 лет без сопровождения взрослых.