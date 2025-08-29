Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Камчатки опровергло фейк о повышении цен на проезд

В социальных сетях активно распространяется дезинформация о значительном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Камчатского края. Правительство региона официально опровергло это сообщение.

Источник: Life.ru

В пресс-релизе правительства отмечается, что распространяемое видео с заявлением главы региона Владимира Солодова о якобы планируемом повышении цен на 50% с 1 сентября является фейком.

«Фейк: Правительство Камчатского края повышает стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября, сообщил глава региона Владимир Солодов. Правда: Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее “новость” видео является дипфейком», — уточняется в пресс-релизе.

Злоумышленники использовали технологии глубокой модификации видео. В частности, содержание речи губернатора было изменено. Исходное видео было опубликовано 30 июля 2025 года, где Солодов рассказывал о работе по ликвидации последствий землетрясения. Работа по созданию дипфейков с участием российских чиновников является одним из приоритетных направлений деятельности украинского ЦИПсО. Жителей края призвали проверять информацию только по официальным источникам.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов столкнулся с распространением ложной информации о подготовке плана эвакуации и призывах к посещению бомбоубежищ. Демидов заявил, что распространяемое видео является подделкой, вероятнее всего созданной с использованием искусственного интеллекта. Как пояснил мэр, оригинальное обращение было записано в июне 2024 года. Градоначальник призвал горожан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше