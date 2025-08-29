Правительство Камчатки опровергло фейк о повышении цен на проезд

Злоумышленники использовали технологии глубокой модификации видео. В частности, содержание речи губернатора было изменено. Исходное видео было опубликовано 30 июля 2025 года, где Солодов рассказывал о работе по ликвидации последствий землетрясения. Работа по созданию дипфейков с участием российских чиновников является одним из приоритетных направлений деятельности украинского ЦИПсО. Жителей края призвали проверять информацию только по официальным источникам.