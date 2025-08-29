Тайна под водой: раскрыты все версии пропажи пловца Свечникова в Босфоре

«Нет четкого времени, когда труп может всплыть. Он может вообще никогда не всплыть. Утопленник может зацепиться за что угодно: за корягу, рыболовецкие сети, которые могли быть сброшены, что-то еще. Его течением могло снести. Там много рыб, они питаются падалью, он может там находиться, пока они его не съедят. Нельзя говорить, что должен всплыть через какое-то время, все от конкретного случая зависит», — пояснил Игнатов.