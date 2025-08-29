Тайна под водой: раскрыты все версии пропажи пловца Свечникова в Босфоре

Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва в Босфоре 25 августа. Поиски продолжаются до сих пор, а история с каждым днем обрастает слухами и домыслами. Пока остается неясным, почему опытный спортсмен неожиданно пропал без следа.
В сети и СМИ обсуждают множество версий исчезновения, начиная от потери сознания и утопления заканчивая встречей с морским хищником.
Ухудшение самочувствия.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Николай почувствовал себя плохо во время заплыва. Один из участников заплыва Хаяти Шамильоглу рассказал ранее, что Свечников сбился с маршрута во время пересечения пролива и поплыл в другую сторону.
Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев в разговоре с aif.ru отметил, что ухудшение состояния могло привести к тому, что спортсмен потерял ориентацию и сбился с маршрута.
«Если он поплыл в другую сторону, это связано либо с потерей ориентации, то есть ему стало действительно очень плохо. Но тогда поплыть в другую сторону было фатальной ошибкой, это очень странно выглядит… Я все же придерживаюсь точки зрения, что возникли какие-то проблемы со здоровьем, иначе сложно объяснить, почему он не поплыл дальше или поплыл в другую сторону», — сказал он.
Акатьев не исключил, что по пути следования могло быть недостаточно спасательных катеров, которые в свою очередь могли не заметить Свечникова, если ему действительно стало плохо.
Намеренно сбился с пути.
Турецкая газета Hurriyet писала, что Свечников мог после старта выйти на берег и выбросить в море браслет с чипом, который организаторы выдавали всем участникам заплыв.
По мнению криминалиста Михаила Игнатова, такая версия звучит правдоподобно, затеряться на мероприятии подобного масштаба не так сложно.
«Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы», — сказал aif.ru Игнатов.
Он отметил, что в Босфоре большое количество судов, среди которых несложно затеряться.
«Затеряться там, конечно, проще, чем на каком-то открытом пространстве, например, на озере, где ни кораблей, ни катеров. Здесь возможностей намного больше», — добавил криминалист.
Мать Свечникова Галина позже в интервью СМИ опровергла возможное бегство сына. По ее словам, у сына не было оснований для бегства.
Утонул и дрейфует в море.
Одной из основных версий также называют возможное утопление. СМИ, в том числе турецкие, предположили, что Свечников мог утонуть под мостом Султана Фатиха.
Маячок, который выдавали всем участникам заплыва, не поможет найти российского пловца, заявил Акатьев.
«Все спортсмены надевают чипы, которые срабатывают при прохождении через контур, через определенную рамку. То есть, лежа на берегу, он подавать сигнал не может. Или он будет достаточно слабый, чтобы быть зафиксированным. Это электронное устройство предназначено для остановки электронной системы при пересечении электромагнитного контура. Ни для чего другого», — пояснил он.
Криминалист Игнатов в свою очередь отметил, что пока говорить точно, что Свечников утонул, нельзя. Однако если это действительно произошло, он может не всплыть на поверхность.
«Нет четкого времени, когда труп может всплыть. Он может вообще никогда не всплыть. Утопленник может зацепиться за что угодно: за корягу, рыболовецкие сети, которые могли быть сброшены, что-то еще. Его течением могло снести. Там много рыб, они питаются падалью, он может там находиться, пока они его не съедят. Нельзя говорить, что должен всплыть через какое-то время, все от конкретного случая зависит», — пояснил Игнатов.
Встретил хищника.
Пользователи не исключают, что Свечников мог встретиться с каким-то существом или зацепиться за водоросли.
Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический напомнил aif.ru о существовании в этих водах загадочного хищника, Черноморского змея Блэки.
«Блэки, бывает, заходит из Черного в Эгейское море. Так что вполне мог и он быть. А в самом Босфоре был при византийском историке и писателе Прокопии Кесарийском. Он описывал случай у Босфора, когда Блэки, гоняясь за дельфинами, сел на мель. И набежали местные ребята, топорами порубили его», — сказал Таврический.
Несмотря на то, что в Сети есть довольно много рассказов очевидцев о якобы встрече с Блэки, научных исследований и доказательств существования этого змея нет.
Как продвигаются поиски Свечникова.
По данным турецкого телеканала TGRT, пятый день поисков Свечникова пока не дал результатов, они будут продолжаться до тех пор, пока пловца не найдут.
Источники телеканала утверждают, если следы пловца не удастся обнаружить в акватории Босфора между первым и вторым навесными мостами, где проходили соревнования, то поисковую операцию расширят на начало Мраморного моря, с которым пролив соединяется на юго-западе.
На данный момент к поискам привлечены катера береговой охраны, морской полиции, водолазы, а также специальные сонары, которые применяются для поисков на глубинах до 300 метров.