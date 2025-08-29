Крупнейшую в истории партию золота изъяли в Иркутской области

Драгоценный металл был обнаружен в специально оборудованном тайнике в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado во время задержания трех подозреваемых на Качугском тракте в районе села Баяндай.
«В течение 2023 года члены группы — жители Иркутской области и Республики Хакассия — работали на двух разных участках добычи в качестве доводчиков и имели доступ к самородному золоту. Злоумышленники систематически ссыпали части драгоценного металла в пакеты и прятали под одеждой», — пишут в УФСБ Иркутскй области.
По данным следствия, фигуранты — бывшие сотрудники золотодобывающих предприятий Якутии — в течение 2023 года систематически похищали золото, пряча его под одеждой и складируя в лесных тайниках. В январе 2024 года они расфасовали металл на свертки по 1 кг и спланировали его транспортировку в Иркутск для последующей реализации. Стоимость изъятой партии, по экспертной оценке, превысила 668 миллионов рублей.
Баяндаевский районный суд признал одного из участников группы — 34-летнего жителя Иркутского района — виновным по статьям о краже в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных металлов.
«Он признан виновным по п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов)», — сообщают в прокуратуре.
Ему назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы со штрафом 40 тысяч рублей. Рассмотрение дел в отношении остальных фигурантов продолжается.