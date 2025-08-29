Крупнейшую в истории партию золота изъяли в Иркутской области

По данным следствия, фигуранты — бывшие сотрудники золотодобывающих предприятий Якутии — в течение 2023 года систематически похищали золото, пряча его под одеждой и складируя в лесных тайниках. В январе 2024 года они расфасовали металл на свертки по 1 кг и спланировали его транспортировку в Иркутск для последующей реализации. Стоимость изъятой партии, по экспертной оценке, превысила 668 миллионов рублей.