В Прикамье будут судить пять жителей Омска за 48 преступлений

Суд вынесет приговор пятерым жителям Омска, которых обвиняют в совершении 48 эпизодов преступлений, сообщает прокуратура Пермского края.
По данным следствия, с июнь по июль 2024 года фигуранты сговорились и купили фальшивые паспорта граждан Кыргызской Республики, бланки уведомлений о прибытии и миграционные карты. Используя поддельные документы, они открывали банковские счета и оформляли карты в Краснокамске и Перми.
«При очередной попытке оформления карт обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.
Фигурантам было предъявлено обвинение по 25 эпизодам сбыта и попыток сбыта поддельных платёжных карт по ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187 УК РФ, а также по 23 эпизодам подделки официального документа по ч. 4 ст. 327 УК РФ.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в Краснокамский городской суд.