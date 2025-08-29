В Прикамье будут судить пять жителей Омска за 48 преступлений

По данным следствия, с июнь по июль 2024 года фигуранты сговорились и купили фальшивые паспорта граждан Кыргызской Республики, бланки уведомлений о прибытии и миграционные карты. Используя поддельные документы, они открывали банковские счета и оформляли карты в Краснокамске и Перми.