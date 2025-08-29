Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за полет дрона над заповедником «Путоранский»

Суд Таймырского района вынес решение о привлечении к административной ответственности местного жителя, запустившего квадрокоптер над территорией Путоранского государственного природного заповедника.
Как установила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина нарушил воздушное законодательство в июне 2025 года.
Инцидент произошел в границах особо охраняемой природной территории, где действует постоянное ограничение полетов. Гражданин использовал беспилотник весом более 500 граммов без получения необходимого разрешения от администрации ФГБУ «Заповедники Таймыра».
Суд квалифицировал действия нарушителя по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства») и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили, что полеты дронов над заповедными территориями требуют специальных разрешений, поскольку могут нарушать экологический баланс. Путоранский заповедник, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обладает особым статусом, предусматривающим строгий режим охраны.
Нарушение было выявлено в ходе планового мониторинга соблюдения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях Красноярского края.