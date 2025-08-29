Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за полет дрона над заповедником «Путоранский»

Суд Таймырского района вынес решение о привлечении к административной ответственности местного жителя, запустившего квадрокоптер над территорией Путоранского государственного природного заповедникаКак установила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина нарушил воздушное законодательство в июне 2025 года.