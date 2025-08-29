Мать «Битцевского маньяка» пожаловалась, что не может посещать его в колонии

Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН с просьбой перевести его ближе к Москве и потребовал компенсацию за моральный вред. Суд эти требования не удовлетворил. По словам юриста Александра Хаминского, в России пожизненно осужденные не переводятся в другие колонии на общих основаниях, за исключением случаев болезни, угрозы безопасности или ликвидации колонии, передает «Национальная служба новостей».