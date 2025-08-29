Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали российский регион: возникло возгорание от БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область.

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал глава региона.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Губернатор также добавил, что обошлось и без разрушений инфраструктуры.

Однако при падение обломков сбитого беспилотника возникло возгорание травы. Оно было оперативно ликвидировано.

Ранее «МК» писал, что в ходе ночной атаки ВСУ на Орловскую область пострадал один мирный житель. Повреждения получили четыре здания в Орле и других муниципалитетах.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше