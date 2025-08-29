ВСУ атаковали российский регион: возникло возгорание от БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал глава региона.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Губернатор также добавил, что обошлось и без разрушений инфраструктуры.
Однако при падение обломков сбитого беспилотника возникло возгорание травы. Оно было оперативно ликвидировано.
Ранее «МК» писал, что в ходе ночной атаки ВСУ на Орловскую область пострадал один мирный житель. Повреждения получили четыре здания в Орле и других муниципалитетах.
