В Красноярске на складе холодильников погрузчик насмерть придавил рабочего

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 41-летнего водителя погрузчика на складе бытовой техники в Красноярске.

Трагедия произошла во время погрузочно-разгрузочных работ — техника опрокинулась и придавила мужчину, который скончался на месте до приезда медиков.

По предварительным данным, погибший работал по гражданско-правовому договору с индивидуальным предпринимателем, оказывавшим услуги по разгрузке товара для арендатора складских помещений.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Прокуратура Красноярского края взяла расследование под особый контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Это уже не первый случай гибели работников. Так, накануне погиб рабочий в шахте Красноярского края.