В Красноярске на складе холодильников погрузчик насмерть придавил рабочего

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 41-летнего водителя погрузчика на складе бытовой техники в Красноярске.
Трагедия произошла во время погрузочно-разгрузочных работ — техника опрокинулась и придавила мужчину, который скончался на месте до приезда медиков.
По предварительным данным, погибший работал по гражданско-правовому договору с индивидуальным предпринимателем, оказывавшим услуги по разгрузке товара для арендатора складских помещений.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Прокуратура Красноярского края взяла расследование под особый контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).
Это уже не первый случай гибели работников. Так, накануне погиб рабочий в шахте Красноярского края.