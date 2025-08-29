Ричмонд
Власти Орловской области сообщили о ночной атаке ВСУ: один человек получил ранение, повреждены четыре здания

Клычков: Орловскую область атаковали беспилотники, были повреждены четыре здания.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале о ночной атаке ВСУ. В результате отражения атаки беспилотников повреждения получили четыре здания, пострадал один человек.

Он уточнил, что два здания пострадали в Орле и еще два в других муниципалитетах региона. Клычков написал, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор добавил, что на несколько минут в области был активирован сигнал ракетной опасности.

«По предварительным данным, в результате отражения вражеских ударов обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 — на территории других муниципалитетов Орловской области», — указал глава региона.

Он заверил, что на местах происшествий работают оперативные службы. Силы противовоздушной обороны продолжают нести дежурство. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле.

Накануне Клычков прокомментировал ролик, на котором якобы он говорит о попадании БПЛА ВСУ в гражданские самолеты. Он отметил, что ролик является фейковым. Он также добавил, что Киев до сих пор пытается вести борьбу в информационном пространстве. Поэтому гражданам РФ следует проявлять бдительность и доверять только официальным источником. При выявлении подобных эпизодов, как с этим видео, губернатор посоветовал немедленно обращаться в полицию.

Ранее силы ПВО сбили беспилотники над Самарской областью. В результате была нарушена работа контактной сети. Это произошло из-за падения обломков БПЛА у станции Кряж. Движение пассажирских и пригородных поездов было временно нарушено. Рейсы следовали с задержками. От графика отстали шесть пассажирских и четыре пригородных поезда. Самая длительная задержка — чуть более двух часов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о ущербе, который Украина нанесла российским мирным гражданам с начала спецоперации. По его словам, боевики киевского режима использовали беспилотники для атак на 43 региона России. В этих областях, по подсчетам Следственного комитета, было совершено более восьми тысяч обстрелов, которые квалифицируются как террористические акты.

