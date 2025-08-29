Власти Орловской области сообщили о ночной атаке ВСУ: один человек получил ранение, повреждены четыре здания

Накануне Клычков прокомментировал ролик, на котором якобы он говорит о попадании БПЛА ВСУ в гражданские самолеты. Он отметил, что ролик является фейковым. Он также добавил, что Киев до сих пор пытается вести борьбу в информационном пространстве. Поэтому гражданам РФ следует проявлять бдительность и доверять только официальным источником. При выявлении подобных эпизодов, как с этим видео, губернатор посоветовал немедленно обращаться в полицию.