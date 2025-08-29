Режим повышенной готовности введен в посёлке Линево под Новосибирском

Причиной введения режима стали нарушения, выявленные в ходе проверки Ростехнадзора подготовки к отопительному сезону. Всего было обнаружено 11 нарушений, а руководству РЦК было выдано предписание об их устранении до 1 сентября. Кроме того, отмечается, что в прошлом году посёлок так и не получил паспорт готовности к зиме.