Режим повышенной готовности введен в посёлке Линево под Новосибирском

Глава Искитимского района Юрий Саблин подписал постановление о введении режима повышенной готовности в рабочем посёлке Линево 28 августа. Об этом сообщает Vesiskitim.ru. В районной администрации пояснили, что данное решение является вынужденной и единственно верной мерой.
Причиной введения режима стали нарушения, выявленные в ходе проверки Ростехнадзора подготовки к отопительному сезону. Всего было обнаружено 11 нарушений, а руководству РЦК было выдано предписание об их устранении до 1 сентября. Кроме того, отмечается, что в прошлом году посёлок так и не получил паспорт готовности к зиме.
Несмотря на то, что Министерство ЖКХ Новосибирской области выделило на подготовку к отопительному периоду 20 миллионов рублей, проблема до сих пор не решена. Средства поступили в поселковую администрацию еще в начале июня, однако до сих пор не освоены.