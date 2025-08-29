Ричмонд
Сотрудники МЧС спасли двух женщин во время паводка в Ужурском районе Красноярского края

Героическая операция по спасению двух женщин проведена сотрудниками МЧС в селе Солгон Ужурского района.

Начальник пожарной части Ужура Михаил Нечаев и старший мастер газодымозащитной службы Евгений Сергеев заметили тонущих женщин при пересечении моста через реку Яга.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, происшествие произошло в условиях резкого подъема уровня воды из-за сильных ливней. Женщины находились в 10−15 метрах от берега и активно звали на помощь.

Спасатели, не раздумывая, бросились в воду и смогли благополучно вытащить обеих сельчанок на берег. Пострадавшие отказались от медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время в селе Солгон продолжаются паводковые явления, вызванные обильными осадками. Специалисты МЧС рекомендуют жителям воздержаться от приближения к разлившимся рекам и соблюдать осторожность при передвижении по затопленным участкам.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в период непогоды и рекомендуют обращаться по номеру 112 в случае чрезвычайных ситуаций.