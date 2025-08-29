Аферу с квартирой умершей женщины расследуют в Хабаровске

В Хабаровске по материалам проверки прокуратуры открыто уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. Подозреваемая представила нотариусу поддельные сведения, будто является наследницей женщины, умершей еще в 2019 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В феврале 2023 года нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, куда входила квартира покойной. Жительница оформила жилье на себя, а затем продала его третьим лицам.
«Наследников у умершей не было, а значит, квартира стоимостью 4,2 миллиона рублей должна была перейти в собственность города как выморочное имущество», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Материалы проверки передали в следственные органы. В отношении хабаровчанки открыто уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.