Число преступлений в состоянии опьянения в РФ неожиданно сократилось почти вдвое

Согласно данным МВД РФ, к 2024 году количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось почти в два раза по сравнению с 2014 годом. Если десять лет назад их фиксировалось свыше 353,3 тысячи, то в 2024 году — уже около 178,5 тысячи.
В 2014 году больше всего подобных нарушений отмечалось в Приволжском федеральном округе — 87,1 тысячи, в Сибирском — свыше 78,2 тысячи, в Центральном — 57,3 тысячи. К 2024 году показатели заметно снизились: в Приволжском округе зарегистрировано 41,8 тысячи преступлений в состоянии опьянения, в Центральном — 29,2 тысячи, в Уральском — 21,7 тысячи.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что в стране на протяжении многих лет снижался уровень подростковой преступности, хотя темпы этого процесса несколько замедлились.
По данным МВД, в 2024 году свыше 21 тысячи несовершеннолетних нарушили закон, что на 6% меньше, чем годом ранее. Из них 15,5 тысячи составили учащиеся и студенты, около четырёх тысяч уже совершали правонарушения раньше, а полторы тысячи имеют судимость.
