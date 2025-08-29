Число преступлений в состоянии опьянения в РФ неожиданно сократилось почти вдвое

Согласно данным МВД РФ, к 2024 году количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось почти в два раза по сравнению с 2014 годом. Если десять лет назад их фиксировалось свыше 353,3 тысячи, то в 2024 году — уже около 178,5 тысячи.