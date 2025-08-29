45 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Новосибирске в ходе пожара

В Новосибирске пожарные Министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали пожар, возникший на балконе многоэтажного жилого дома.
Согласно информации, полученной от оперативных служб, возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже шестнадцатиэтажного здания по улице Заречной. До прибытия пожарных расчетов из подъезда самостоятельно вышли 45 взрослых и 13 несовершеннолетних, никто из них не получил травм.
Сотрудники МЧС России справились с пламенем за 40 минут. Для тушения пожара были задействованы 22 специалиста и 7 единиц пожарной техники.
В результате инцидента огнем были повреждены личные вещи и близлежащие балконы.