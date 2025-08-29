45 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Новосибирске в ходе пожара

Согласно информации, полученной от оперативных служб, возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже шестнадцатиэтажного здания по улице Заречной. До прибытия пожарных расчетов из подъезда самостоятельно вышли 45 взрослых и 13 несовершеннолетних, никто из них не получил травм.