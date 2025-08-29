Ричмонд
Костя из «Ворониных» попал в «Миротворец»*

Дронова внесли в базу «Миротворец»* из-за его поддержки спецоперации.

Российский актер Георгий Дронов, исполнитель главной роли в сериале «Воронины», внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Ему вменяют «сознательное нарушение государственной границы Украины», «пропаганду российского нацизма и фашизма», а также «информационную поддержку открытого нападения России на Украину».

Причиной стали публичные высказывания Дронова о поддержке специальной военной операции. Кроме того, на сайте сказано, что он посещал Белгородскую область, где встречался с волонтерами, оказывающими помощь военным. Артист выражал благодарность добровольцам за их труд.

Ранее в украинскую базу был внесен американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Согласно информации с сайта, он «систематически распространяет дезинформацию» о действиях украинских властей и ВСУ, а его материалы могут быть использованы в интересах иностранных спецслужб. В своих статьях он освещал коррупцию на Украине и случаи провоза наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарной помощи, а также критиковал непрозрачное использование западной помощи.