Ранее в украинскую базу был внесен американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Согласно информации с сайта, он «систематически распространяет дезинформацию» о действиях украинских властей и ВСУ, а его материалы могут быть использованы в интересах иностранных спецслужб. В своих статьях он освещал коррупцию на Украине и случаи провоза наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарной помощи, а также критиковал непрозрачное использование западной помощи.