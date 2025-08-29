РАН: Уровень сейсмоактивности на Камчатке остаётся экстремально высоким

Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается. Повторные землетрясения ощущаются в населённых пунктах с интенсивностью до 3−4 баллов. Самый мощный подземный толчок за минувшую неделю был зафиксирован 22 августа, его магнитуда составила 5,8. Как подчёркивают специалисты, афтершоковая последовательность постепенно ослабевает с течением времени, но продолжает оставаться активной.