РАН: Уровень сейсмоактивности на Камчатке остаётся экстремально высоким

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 28 августа 2025 года) — экстремально высокий по шкале СОУС'09», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала.
Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается. Повторные землетрясения ощущаются в населённых пунктах с интенсивностью до 3−4 баллов. Самый мощный подземный толчок за минувшую неделю был зафиксирован 22 августа, его магнитуда составила 5,8. Как подчёркивают специалисты, афтершоковая последовательность постепенно ослабевает с течением времени, но продолжает оставаться активной.
Ранее за сутки на Камчатке зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,2. Спасатели подчёркивают продолжающуюся вулканическую активность Камбального, Безымянного, Шивелуча и других вершин. Решением главы региона с 14 августа введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.