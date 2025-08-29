В Намангане чиновница продавала место заведующей детским садом за 2,5 тысячи долларов

По данным следствия, заведующая отделом дошкольного и школьного образования одного из районов, а также две руководительницы частных детских садов заранее договорились между собой и вошли в доверие к местной жительнице. Они пообещали ей трудоустройство на должность заведующей в одном из государственных детских садов другого района. За свои «услуги» они запросили 2500 долларов.
Во время проведения оперативного мероприятия сотрудники СГБ и правоохранительных органов задержали одну из руководительниц семейного частного детсада при получении всей суммы. В ходе дальнейших действий была задержана и вторая руководительница частного детсада, когда она получила деньги.
В ходе следствия выяснилось, что часть суммы — 1000 долларов — должна была быть передана заведующей районного отдела образования. Он также был задержан при получении денег с поличным.
В отношении всех участников схемы возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.