В Приморье медведь напал на человека

Инцидент произошел 28 августа в окрестностях поселка Шумный, когда мужчина отправился за грибами. Из леса он выбрался самостоятельно, родные пострадавшего доставили его в больницу на личном транспорте.
«При поступлении состояние пациента было тяжелым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства», — рассказали в минздраве.
Сейчас приморчанин находится в Кавалеровской центральной районной больнице, перевод в другие медучреждения не требуется. На месте происшествия работают охотоведы.