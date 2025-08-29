Ричмонд
Расчёты ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области в Чертковском районе. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении вражеского БПЛА.

Источник: Life.ru

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Возгорание травы, возникшее из-за падения обломков, было оперативно ликвидировано.

Ранее в Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

