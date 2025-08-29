Наемница из ВСУ обжаловала вынесенный ей в России приговор

По версии следствия, обвиняемая с мая 2024 года находилась на Украине в составе интернационального легиона и заключила контракт с Вооруженными силами Украины с выплатой не менее тысячи долларов в месяц. Следствие установило, что Йоргенсен участвовала в боевых действиях против вооруженных сил РФ, а в ноябре 2024 года вместе с другими наемниками незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей с целью устрашения населения и дестабилизации ситуации в регионе. В настоящее время Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск.