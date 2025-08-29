Ричмонд
Медведь напал на грибника в российском регионе

В Приморском крае произошло нападение медведя на местного жителя во время сбора грибов.

В Приморском крае произошло нападение медведя на местного жителя во время сбора грибов. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, инцидент произошел с 39-летним жителем села Шумное Чугуевского района.

Мужчина отправился в лес за грибами, где и подвергся нападению хищника. Несмотря на серьезность происшествия, пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из леса. Родственники доставили его в медицинское учреждение на частном автомобиле.

При госпитализации состояние пациента оценивалось как критическое. В настоящее время его здоровье стабилизировалось, мужчина находится в сознании.

Добавим, что врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь, включая экстренную вакцинацию против столбняка и бешенства.

Читайте также: Медведь набросился на женщину во время утренней пробежки.

