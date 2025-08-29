Жителей Башкирии ждут две сентябрьские магнитные бури

В сентябре жителей Башкирии ожидает период повышенной солнечной активности. Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН обнародовали месячный прогноз геомагнитных возмущений.
В прогнозе указывается, что наиболее заметные магнитные бури прогнозируются в середине месяца. Ученые отмечают, что подобные явления могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей. По словам специалистов, рекомендуется внимательнее относиться к своему здоровью в указанный период.
Как уточняется в сообщении, текущий прогноз основан на наблюдениях за солнечной активностью и может корректироваться по мере поступления новых данных о состоянии магнитосферы.
