Жителей Башкирии ждут две сентябрьские магнитные бури

Астрономы дали прогноз магнитных бурь на месяц.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре жителей Башкирии ожидает период повышенной солнечной активности. Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН обнародовали месячный прогноз геомагнитных возмущений.

В прогнозе указывается, что наиболее заметные магнитные бури прогнозируются в середине месяца. Ученые отмечают, что подобные явления могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей. По словам специалистов, рекомендуется внимательнее относиться к своему здоровью в указанный период.

Как уточняется в сообщении, текущий прогноз основан на наблюдениях за солнечной активностью и может корректироваться по мере поступления новых данных о состоянии магнитосферы.

