В Сурхандарье пятые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку

По данным правоохранительных органов, 24 августа девочка вышла из своего дома в махалле «Ориёт» Музрабадского района и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
В связи с этим правоохранители объявили Жасмину в розыск и обратилась к гражданам с просьбой о помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефону 102.
В качестве стимула за информацию, способствующую поиску девушки, полагается вознаграждение в размере двух миллионов сумов. При этом конфиденциальность данных лиц, предоставивших сведения, будет полностью гарантирована.