Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сурхандарье пятые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Vaib.uz (Узбекистан. 29 августа). В Сурхандарьинской области уже пятые сутки не могут найти 15-летнюю Жасмину Розымуродову.

Источник: Surxondaryo IIB | Rasmiy kanal

По данным правоохранительных органов, 24 августа девочка вышла из своего дома в махалле «Ориёт» Музрабадского района и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

В связи с этим правоохранители объявили Жасмину в розыск и обратилась к гражданам с просьбой о помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефону 102.

В качестве стимула за информацию, способствующую поиску девушки, полагается вознаграждение в размере двух миллионов сумов. При этом конфиденциальность данных лиц, предоставивших сведения, будет полностью гарантирована.