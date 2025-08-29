Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 33 километре МКАД

ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 33 километра МКАД. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На месте активно работают оперативные службы Москвы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено, — добавили в Telegram-канале ведомства.
28 августа на Тверской улице в центре Москвы также случилась дорожная авария с участием элитного спортивного кроссовера Lamborghini Urus и японского автомобиля марки Toyota. От удара у спорткара оторвало бампер и колесо, а также сработала подушка безопасности.