Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 33 километре МКАД

ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 33 километра МКАД. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 33 километра МКАД. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте активно работают оперативные службы Москвы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено, — добавили в Telegram-канале ведомства.

28 августа на Тверской улице в центре Москвы также случилась дорожная авария с участием элитного спортивного кроссовера Lamborghini Urus и японского автомобиля марки Toyota. От удара у спорткара оторвало бампер и колесо, а также сработала подушка безопасности.