Медведь напал на грибника в Приморье

До этого супруги в Канаде отбились от двух гризли с помощью антимедвежьего спрея. По словам пострадавших, они отправились кататься на велосипедах к реке Кутеней. Внезапно женщина услышала крик своего супруга: она развернулась и увидела, как на ее мужа бежит медведь.