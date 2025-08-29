Медведь напал на грибника в Приморье

Житель Приморья оказался в больнице после нападения медведя в лесу рядом с домом. Пострадавшего удалось стабилизировать, он находится в сознании, сообщили в региональном Минздраве.
В ведомстве уточнили, что в Кавалеровскую центральную районную больницу поступил тридцатидевятилетний житель села Шумное Чугуевского района. На него напал медведь 28 августа, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в медучреждение на личном транспорте.
По данным Минздрава, изначально состояние пациента было тяжелым. Врачи оказали ему необходимую помощь, и на данный момент оно оценивается как стабильное. Мужчина находится в сознании.
Также сообщается, что пациенту сделали прививки от столбняка и бешенства. Медики Кавалеровской центральной районной больницы продолжают его лечение, передает Telegram-канал Минздрава Приморья.
