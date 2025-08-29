Апелляционный военный суд принял жалобу на приговор гражданке Дании Аннабель Йоргенсен, которую заочно осудили к 26 годам лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, дело поступило на рассмотрение, но дата заседания пока не назначена.
Йоргенсен обвинили в совершении террористического акта, наемничестве, незаконном пересечении границы России, контрабанде оружия и его незаконном хранении. Согласно материалам дела, она прибыла на Украину в мае 2024 года и вступила в интернациональный легион, заключив контракт с ежемесячной выплатой от тысячи долларов. С мая по ноябрь 2024 года она участвовала в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Украины и Курской области.
По данным следствия, Йоргенсен вместе с другими наемниками незаконно пересекла государственную границу и вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей. В настоящее время она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Изначально наёмнице хотели назначить 30 лет лишения свободы и штраф в размере 2,5 млн рублей. Второй западный окружной военный суд в июне приговорил Йоргенсен к 26 годам колонии и штрафу в размере 1,7 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать с осужденной более 600 тысяч рублей, которые она получила в качестве вознаграждения за наемничество. Следствие по делу проходило в закрытом режиме, представителей СМИ допустили только на прения сторон и оглашение приговора.
Тем временем Следственный комитет РФ уже установил число иностранных наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины. Как отметил глава ведомства Александр Бастрыкин, ВСУ пополнились более чем 3,5 тысячами боевиков. Они приезжали сразу из 70 стран.
Ранее KP.RU сообщил, что СК до сих пор работает над расследованием преступлений, которые совершили ВСУ или иностранные наёмники в их рядах. Более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими от ВСУ. Нет никаких сомнений, что каждый преступник понесет справедливое наказание.
Тем временем британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам строгого режима, вновь присоединился к ВСУ для участия в боевых действиях. В соцсетях Гуд подчеркнул, что его время пришло и что он желает продолжить.