Получившая 26 лет тюрьмы в России датская наемница хочет обжаловать приговор

Изначально наёмнице хотели назначить 30 лет лишения свободы и штраф в размере 2,5 млн рублей. Второй западный окружной военный суд в июне приговорил Йоргенсен к 26 годам колонии и штрафу в размере 1,7 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать с осужденной более 600 тысяч рублей, которые она получила в качестве вознаграждения за наемничество. Следствие по делу проходило в закрытом режиме, представителей СМИ допустили только на прения сторон и оглашение приговора.