В Калининграде женщина на внедорожнике врезалась в торговый центр

В Калининграде внедорожник врезался в здание торгового центра «Гиант» на Московском проспекте. Женщине-водителю авто стало плохо, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
ДТП случилось около 22 часов 28 августа.
Женщину доставили в больницу.
