В Калининграде женщина на внедорожнике врезалась в торговый центр

Водителю стало плохо.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде внедорожник врезался в здание торгового центра «Гиант» на Московском проспекте. Женщине-водителю авто стало плохо, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

ДТП случилось около 22 часов 28 августа.

Женщину доставили в больницу.