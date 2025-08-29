В Тверской области сбиты четыре беспилотника ВСУ

Российские силы ПВО сбили в Тверской области четыре беспилотника ВСУ, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
В Telegram-канале властей уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате падения обломков БПЛА пострадал человек, а также были повреждены четыре здания, в том числе два в Орле.
Силы ПВО также предотвратили атаку беспилотников на север Ростовской области.
