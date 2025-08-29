Ричмонд
В Тверской области сбиты четыре беспилотника ВСУ

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО сбили в Тверской области четыре беспилотника ВСУ, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

В Telegram-канале властей уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате падения обломков БПЛА пострадал человек, а также были повреждены четыре здания, в том числе два в Орле.

Силы ПВО также предотвратили атаку беспилотников на север Ростовской области.

