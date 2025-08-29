Раскрыты детали дела обжаловавшей в России приговор датской наемницы

Апелляционная жалоба на заочный приговор гражданке Дании Аннабелль Йоргенсен, осужденной в России на 26 лет колонии за преступления в Курской области, поступила в Апелляционный военный суд. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как подтвердили в суде, материалы дела были приняты к производству. Согласно имеющейся информации, дело распределено судье 26 августа, однако дата слушания пока не определена.
11 июня текущего года суд заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Курской области. Помимо тюремного срока, с наемницы также взыскан штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия прессы и публики. Их допустили в зал заседаний исключительно на этап прений сторон и оглашения приговора.
В ходе процесса было установлено, что Йоргенсен обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, незаконном пересечении государственной границы России, контрабанде огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.
Ранее стало известно, что британский наёмник ВСУ Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговорённый в ДНР к 14 годам лишения свободы, вновь заявил о намерении вернуться в украинскую армию. По его собственным словам, им движет «жажда смерти и разрушений».
В августе на его страницах в соцсетях появились новые публикации: в роликах Гуд запечатлел бойцов ВСУ, а в подписях утверждал, что «пришёл защищать народ Украины». При этом сам наёмник неоднократно подчёркивал, что скучает по боевым действиям, открыто признавался в любви к убийствам и называл самыми яркими моментами своей жизни ожесточённые и кровопролитные сражения.
