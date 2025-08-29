Раскрыты детали дела обжаловавшей в России приговор датской наемницы

В августе на его страницах в соцсетях появились новые публикации: в роликах Гуд запечатлел бойцов ВСУ, а в подписях утверждал, что «пришёл защищать народ Украины». При этом сам наёмник неоднократно подчёркивал, что скучает по боевым действиям, открыто признавался в любви к убийствам и называл самыми яркими моментами своей жизни ожесточённые и кровопролитные сражения.