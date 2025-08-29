Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина направила беспилотники на Тверскую область

Четыре беспилотников ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

Руденя заявил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Четыре беспилотников ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито 4 БПЛА», — сообщил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул 69». Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА атаковали регионы России: онлайн-трансляция.

Этой ночью ВСУ также атаковали дронами Брянскую область, в результате пострадали два мирных жителей. Удары были нанесены по сельхозтехнике в селе Алешковичи и селу Воронок, повредив четыре гражданских автомобиля и два транспортных средства спецслужб. Кроме того, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями и Черным морем, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше