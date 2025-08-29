Украина направила беспилотники на Тверскую область

Руденя заявил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
Четыре беспилотников ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.
«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито 4 БПЛА», — сообщил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул 69». Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Этой ночью ВСУ также атаковали дронами Брянскую область, в результате пострадали два мирных жителей. Удары были нанесены по сельхозтехнике в селе Алешковичи и селу Воронок, повредив четыре гражданских автомобиля и два транспортных средства спецслужб. Кроме того, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями и Черным морем, передает «Царьград».