Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара

— Площадь пожара увеличилась до 41,5 га, — цитирует министерство ТАСС.
В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников, четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе.
28 августа пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Никто не пострадал.
