Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара

Площадь возгорания, которое возникло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Геленджикского лесничества, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в МЧС России.

Площадь возгорания, которое возникло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Геленджикского лесничества, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в МЧС России.

— Площадь пожара увеличилась до 41,5 га, — цитирует министерство ТАСС.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников, четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе.

28 августа пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше